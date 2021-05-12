اعتقال متهم محكوم بالسجن مدى الحياة

2021/05/12 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعتقال متهم محكوم غيابياً بالسجن مدى الحياة.

وقالت القيادة في بيان صحفي، إنه “بناءً على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة الاعظمية التابع لقيادة شرطة بغداد بوجود متهم مطلوب الى مركز شرطة الصليخ التابع للقسم المذكور وفق احكام المادة ٤٠٦ عن قضية قتل حكم على اثرها غيابيا بالسجن مدى الحياة”.

وأضافت أنه “تم الاستدلال على مكان تواجد المتهم والتحرك على الفور والقاء القبض عليه والتوجه به الى مركز شرطة الصليخ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

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