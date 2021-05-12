رئيس الجمهورية يهنئ ابناء شعبنا بعيد الفطر

2021/05/12 | 20:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه فخامة رئيس الجمهورية رسالة بمناسبة عيد الفطر المبارك، هنا فيها ابناء شعبنا بهذه المناسبة.

وجاء في نص الرسالة:

بحلول عيد الفطر المبارك، أتقدم باحر التهاني الى أبناء شعبنا الذي يواجه التحديات بالمزيد من التضامن والتسامح والتراحم واُحيي خصوصا عوائل الشهداء ونفخر جميعا بما قدمه أبناؤهم من اجل الكرامة والحرية.

لتقترن أيامنا بإرادة وطنية لحماية تعايشنا وامننا ونبذ الفرقة واعلاء مبدأ المواطنة.

PUKmedia

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