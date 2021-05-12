بافل طالباني يهنئ عوائل الشهداء والبيشمركة بعيد الفطر

2021/05/12 | 20:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني رسالة هنا فيها عوائل الشهداء والبيشمركة الابطال وشعبي كوردستان والعراق بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في برقية التهنئة:

اتمنى ان تمضوا عيدا مليئا بالفرح والسرور.



ادعو كافة القوى والاطراف السياسية في اقليم كوردستان ان يجعلوا من هذا العيد مناسبة لاحياء روح التاخي والتقارب والعمل المشترك من اجل تامين حياة مستحقة لجماهير شعب كوردستان الذي عانى سنوات مليئة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.



علينا ان نحقق حقوق ومطالب الشعب المشروعة وان نجعلها في مقدمة عملنا وان نخطو خطوات جدية من اجل ذلك.

بافل طالباني

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia

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