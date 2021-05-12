المرور تتخذ قراراً يخص السيارات ذات النوافذ المظللة

2021/05/12 | 21:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجهت مديرية المرور العامة، الأربعاء، مفارزها في بغداد والمحافظات، بمحاسبة العجلات المظللة.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيار 2021)، إنه "وجه مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، كافة مفارزنا المرورية في بغداد والمحافظات بتشديد المحاسبة على مخالفة التظليل".

وأضافت، "كما وجه مدير المرور، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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