مكتب الامام الخامنئي: الخميس اول ايام عيد الفطر المبارك

2021/05/12 | 21:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلن مكتب الإمام السيد علي الخامنئي عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الأربعاء 12 أيار 2021.واضاف وعليه، فإنّ يوم الخميس 13 أيار هو أوّل أيام شهر شوال المصادف لعيد الفطر السعيد.

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