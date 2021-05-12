مكتب السيستاني يعلن يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر- عاجل

2021/05/12 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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عجل/ مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني يعلن أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر رمضان ويوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر السعيد

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