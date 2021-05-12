رئيس مجلس النواب يهنأ الشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك

2021/05/12 | 21:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الشعب العراقي بحلول عيد الفطر المبارك.

وادناه نص برقية التهنئة، التي حصلت “تقدم” على نسخة منها:-

أهنئ شعبنا العراقي بحلول #عيد_الفطر السعيد، أعاده الله جلّت قدرته على بلدنا بالخير والاستقرار والازدهار.

كل عام وأنتم بخير وتقبل الله الطاعات.

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