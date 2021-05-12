وزيرة الهجرة تهنئ الشعب العراقي بعيد الفطر

2021/05/12 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو أبناء الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وقالت في برقية تهنئة : " مع إطلالة عيد الفطر المبارك، نتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات إلى أبناء الشعب العراقي والى المسلمين في كل أرجاء المعمورة ، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يتقبل صالح الأعمال وأن يسبغ على الجميع بالخير واليمن والبركة.

وفي هذه المناسبة العطرة المفعمة بمعاني التوادد والتآخي والمحبة، نأمل من المولى العزيز أن يديم لشعبنا وحدته وإجماعه على القيم السامية الرفيعة، وأن يعيدها علينا ووطننا وشعبنا ينعم بالأمن والسلام والازدهار " .

وكل عام والعراق والعراقيون بألف خير وبركة وسلام.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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