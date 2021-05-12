مكتب المرجع السيستاني يحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

2021/05/12 | 21:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد

علي السيستاني، الاربعاء، أن الجمعة

المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المكتب في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "لم تثبت لدى سماحة السيد

السيستاني (دام

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