اصدار توجيهات للأجهزة الأمنية بشأن الانتخابات العراقية

2021/05/12 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت اللجنة الامنية العليا للانتخابات، جميع التشكيلات المعنية بأمن الانتخابات بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وعدم تفضيل مرشح على اخر بأي شكل من الاشكال.

ووجهت اللجنة القوات الأمنية بعدم مرافقة المرشحين او الكيانات والاحزاب كافة خلال حملاتهم الدعائية ولاي سبب كان، اضافة الى منع قطع الشوارع والساحات العامة لأغراض الفعاليات الدعائية والانتخابية وينحصر ذلك بموافقة اللجنة الامنية العليا للانتخابات التي قررت أيضا عدم استخدام العجلات الحكومية التابعة لمؤسسات الدولة لأغراض الانتخابات والاعلانات الترويجية للأحزاب والكيانات وجميع المرشحين.كما شددت على عدم استغلال المؤسسات الرسمية لجعلها منبر اعلامي لاي مرشح كان.

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