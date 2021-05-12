إيران تعلن غداً الخميس أول أيام العيد

2021/05/12 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت إيران، أن يوم غد الخميس أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال في غروب اليوم الاربعاء.

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وذكر مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في بيان تابعه "ناس" (12 أيار 2021)، انه "وفق التقارير العديدة الواصلة عن الراصدين الكفوئين والموثوقين فقد ثبتت رؤية هلال شهر شوال المكرم في غروب يوم الاربعاء 29 من شهر رمضان المبارك 1442، وبناء عليه فان يوم غد الخميس سيكون اول ايام عيد الفطر".

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