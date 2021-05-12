المالية النيابية: الحاجة للقروض الخارجية مرهونة بشركات هذا المجال

2021/05/12 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني أكدت اللجنة المالية، في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن حاجة العراق للاقتراض الخارجي مرهونة بعمل الشركات الكبيرة، في مجال الكهرباء.وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريح “خاص للمركز الخبري الوطني”، إن […]

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