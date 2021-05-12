2021/05/12 | 21:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت الأمانة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أيام عطلة عيد الفطر.وقالت الأمانة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “عطلة عيد الفطر المبارك تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13/5/2021، وتنتهي يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء تُحدد أيام عطلة عيد الفطر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تُحدد أيام عطلة عيد الفطر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تُحدد أيام عطلة عيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).