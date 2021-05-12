نهائي دوري أبطال أوروبا: تستعد البرتغال لاستضافة النهائي بدلاً من ويمبلي

2021/05/12 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

تستعد البرتغال لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن فشل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الحصول على ضمانات الإعفاءات التي يريدها إذا أراد نقل المباراة إلى ويمبلي.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أنه سيام اقامة نهائي دوري أبطال اوروبا في البرتغال ، وقد جاء هذا القرار بعد أن تم وضع تركيا على قائمة السفر الحمراء لإنجلترا مما يعني أنه لا يمكن للجماهير السفر ، بينما في البرتغال مدرجة في القائمة الخضراء لذا سيسمح للجماهير بالحضور في 29 مايو.

يعتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن إقامة المباراة في البرتغال ستجعل من السهل الوصول إلى الرعاة والمذيعين ، الذين سيحتاجون إلى تعويض إذا لم يتمكنوا من حضور المباراة.

ومع ذلك، لا يزال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير قادر على تأكيد التبديل ، والذي سيشهد اسطنبول في نهائي 2023 ، حيث كان من المقرر أصلاً أن تستضيف العام الماضي قبل الانتقال إلى لشبونة.

لا يزال من الممكن لعب المباراة في ويمبلي ، لكنها ستتطلب تحولًا كبيرًا من حكومة المملكة المتحدة ، التي فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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