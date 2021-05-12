الحكومة العراقية تحدد أيام عطلة عيد الفطر مع استمرار الحظر الشامل

2021/05/12 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، أيام عطلة عيد الفطر.



وقالت الأمانة في بيان إنه "تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13/5/2021، وتنتهي يوم الأحد الموافق 16/5/2021".



واضافت، "هذا على أن تستمر إجراءات فرض حظر التجوال الشامل، التي أقرها مجلس الوزراء، لغاية 22/5/2021".

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