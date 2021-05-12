2021/05/12 | 21:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هنأ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بحلول عيد الفطر المبارك.وقال السيد الصدر في تغريدة تابعها “المركز الخبري الوطني” إنه “في ليلة عيد الفطر المبارك نرفع أسمى آيات التبريك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصر وأمان..



السيد الصدر يهنئ بحلول عيد الفطر المركز الخبري الوطني.

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