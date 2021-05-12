في مكالمة مع نتانياهو.. بلينكن يجدد دعوته لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

2021/05/12 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، في مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو "إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين"، وذلك بعد عدة أيام من التصعيد العسكري بين الجانبين.

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