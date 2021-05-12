2021/05/12 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ تمهيدأولت الأوساط الأكاديميّة، في العقود الأخيرة، اهتماماً متزايداً للحركة "المسيحية الصهيونية"، التي تمثّل الموقف الديني للمسيحيين الذين يدعمون إسرائيل الحديثة، والذين يعتقدون أن هذه الدولة سوف تلعب دوراً مركزياً قبل عودة يسوع المسيح.



وقد ركّزت معظم الأبحاث المتعلّقة بالصهيونية المسيحية، وكذلك تعليقات وسائل الإعلام، على جوانبها الأبوكالبتية الخلاصية حول نهاية العالم وتأثير هذه الجوانب على صن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استراتيجيات عمل الصهيونية المسيحية الداعمة لإسرائيل (1) - محمود الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استراتيجيات عمل الصهيونية المسيحية الداعمة لإسرائيل (1) - محمود الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).