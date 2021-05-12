إيران تعلن غداً الخميس أول أيام عيد الفطر

2021/05/12 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت إيران، اليوم الاربعاء، أن يوم غد الخميس أول أيام عيد الفطر.

وقال مكتب المرشد الاعلى في ايران، إنه “وفق التقارير العديدة الواصلة عن الراصدين الكفوئين والموثوقين فقد ثبتت رؤية هلال شهر شوال المكرم في غروب يوم الاربعاء 29 من شهر رمضان المبارك 1442، لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي (مد ظله العالي)”.

وأضاف أنه “بناءً عليه فان يوم غد الخميس سيكون عيد الفطر السعيد”.

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