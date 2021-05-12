الإطاحة باحد قيادات داعش في كركوك

2021/05/12 | 21:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشأت، اليوم الاربعاء، أن مديرية استخبارات وأمن كركوك وبالتنسيق مع سرية الاقتحام أطاحت بأحد قيادات عصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وقالت الاستخبارات في بيان إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول وجود عنصر إرهابي خطير في إحدى مناطق أطراف كركوك تم تشكيل قوة أمنية مشتركة من مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وسرية الأقتحام التابع الى مكتب قائد شرطة كركوك".

وأضاف "تمكنت القوة أعلاه من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى بـ (طلحة)، الذي شارك في العديد من الغزوات سابقاً التي استهدفت محافظة كركوك بالإضافة الى قيامه بالتنسيق بين الخلايا النائمة داخل المحافظة وخارجها".

PUKmedia مديرية شرطة محافظة كركوك

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