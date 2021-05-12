2021/05/12 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل أربعة الاف وستمئة وست وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي تسجيل احدى وعشرين حالة وفاة جراء الإصابة بالوباء ليصل عدد الوفيات الكلي إلى خمسة عشر الف وثمانمئة حالة.

الوزارة ذكرت أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لكورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية وصل الى واحد وعشرين الفا وستمئة وخمسة وسبعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 21 حالة خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. 4666 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 21 حالة خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).