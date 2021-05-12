انهيار برج الشروق بغارة إسرائيلية الذي يضم مكاتب تلفزيون الأقصى التابع لحماس

2021/05/12 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دمر القصف الإسرائيلي مبنى مكونا من أربعة عشر طابقا في قطاع غزة، في وقت يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع لليوم الثالث على التوالي.

أظهرت لقطات مصورة اللحظات الأولى لقصف شنته طائرات إسرائيلية على برج الشروق الذي يضم مكاتب تلفزيون الأقصى التابع لحركة حماس.

ووفقا لفرانس برس، فأن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صاروخين “تحذيريين” ثم ثمانية صواريخ أدت إلى تدمير كلي للبرج وألحقت أضرارا جسيمة في عدد من البنايات المجاورة.

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