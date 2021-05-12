الملك سلمان بن عبد العزيز يتبرع لإعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في بغداد

2021/05/12 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبنى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إعادة تهيئة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد واستقبال الحالات الحرجة لتقديم الرعاية الطبية لها في مستشفيات المملكة.

وذكر بيان للسفارة السعودية في العراق، انه إيماناً من المملكة برسالتها المتمثلة بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب فان الملك سلمان بن عبد العزيز وجه باعادة تأهيل المستشفى وذلك انطلاقاً من روابط الأخوة وحسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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