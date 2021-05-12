الإيقاع بمتهم أقدم على سرقة وحرق محل لبيع الهواتف في الديوانية

2021/05/12 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت شرطة محافظة الديوانية، الأربعاء، القبض على متهم بسرقة وحرق محل لبيع الهواتف في المحافظة.

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وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيار 2021)، إنه "بعد وصول اخبار عن سرقة وحرق أحد محال بيع الموبايلات في ناحية البدير، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع من قسم شرطة عفك".

وأضافت، "وتمكنت مفارز المديرية من إلقاء القبض على المتهم، وبعد التعمق معه بالتحقيق، اعترف بسرقة وحرق المحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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