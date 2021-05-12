خلافا للسيستاني.. مراجع شيعة يعلنون الخميس كاول ايام عيد الفطر

2021/05/12 | 22:15 - المصدر: NRT عربية

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اعلن مكتب المرجع الديني كاظم الحائري، الاربعاء، ان يوم غد هو اول ايام عيد الفطر.

وقال المكتب في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 أيار 2021)، ان "مكتب المرجع الديني السيد كاظم الحائري يعلن يوم غدا الخميس اول ايام عيد الفطر المبارك".

وفي سياق متصل، اعلن مكتب المرجع الديني محمد حسين فضل الله، الاربعاء، ان يوم غد هو اول ايام عيد الفطر.

وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 أيار 2021)، ان "مكتب المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله: يعلن يوم غدًا الخميس اول ايام عيد الفطر".

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