رئيس الوزراء البريطاني يعتذر لإيرلندا الشمالية عن أحداث 1971 


رئيس الوزراء البريطاني يعتذر لإيرلندا الشمالية عن أحداث 1971 
2021/05/12 | 22:17 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جونسون يعتذر لقادة إيرلندا الشمالية عن أحداث 1971 

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