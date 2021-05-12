رئيس الوزراء البريطاني يعتذر لإيرلندا الشمالية عن أحداث 1971 

2021/05/12 | 22:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جونسون يعتذر لقادة إيرلندا الشمالية عن أحداث 1971

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