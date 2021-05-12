ثغرة في شرائح Qualcomm تهدد هواتف أندرويد حول العالم!

2021/05/12 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذَر خبراء من شركة Check Point المتخصصة بأمن البيانات من وجود ثغرة في شرائح المودم التي طورتها Qualcomm قد تؤثر على خصوصية هواتف أندرويد حول العالم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الثغرة التي تحمل الرمز CVE-2020-11292 اكتشفت شرائح الموديم طورتها Qualcomm لمعالجات الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

والخطير بالأمر تبعا للإحصاءات أن هذه الثغرة قد تؤثر على أكثر من مليار جهاز أندرويد حول العالم من فئات تمتد من 2G القديمة وحتى أجهزة 5G الحديثة.

ويمكن استغلال هذه الثغرة وفقا لتقرير Check Point للوصول إلى الهواتف الذكية وقراءة الرسائل النصية الموجودة بها والاستماع إلى المكالمات الهاتفية، وحتى إلغاء قفل بطاقة SIM الخاصة بالهاتف.

ومن جهتها أشارت Qualcomm إلى أنها أصدرت إصلاحا للثغرة المذكورة، لكن وصول الإصلاح للمستخدمين قد يستغرق بعض الوقت إلى حين تطلقه شركات إنتاج الهواتف لهم عبر تحديثات برامج التشغيل.

وتفاديا لأخطار الثغرة ينصح خبراء التقنية حاليا بالابتعاد عن صفحات الإنترنت أو المواقع غير الموثوقة، وتحميل التطبيقات من متجر غوغل الإلكتروني الرسمي فقط.

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