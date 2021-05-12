الخلاص والفداء فكرة بلا معنى - عباس علي العلي

2021/05/12 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي سؤال بالمناسبة يتعلق بفكرة الفادي والخلاص التي نجدها في كل الأديان تقريبا، ومن تأثيراتها أيضا فكرة المخلص الذي يأتي في أخر الزمان وتحديدا فكرة المهدوية في العقيدة الإسلامية، هل لتكرار شخصية المخلص في هذه الديانات الأخرى هو تكرار لوظيفة وتجربة المخلص في العقيدة المسيحية ولا تتعارض في النتائج معها؟ بمعنى أن وجود أكثر من مخلص يؤمن به مجموعة من الناس دلالة على حقيقة وجودها وإن تنوعت الأعتقادات؟ أو بال ......





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