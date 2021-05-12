2021/05/12 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الأربعاء، باندلاع مواجهات جديدة في مدينة اللد الإسرائيلية، بالتزامن مع بدء سريان منع التجول.وذكرت أن حافلات تابعة للمستوطنين وصلت من مستوطنات شمال الضفة الغربية إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهات عنيفة مستمرة في مدينة اللد بين فلسطينيين وإسرائيليين المركز الخبري الوطني.

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