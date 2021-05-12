مباشر من النجف: كاميرا ’ناس’ ترافق التظاهرة المتضامنة مع فلسطين

2021/05/12 | 22:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت مدينة النجف، مساء الأربعاء، احتجاجات غاضبة، بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها فلسطين المتمثلة بقصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق فيها.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وأظهرت مشاهد مباشرة نقلتها كاميرا "ناس"، (12 أيار 2012)، تظاهر العديد من ابناء محافظة النجف، وحرق العلم الإسرائيلي، تعبيراً عن غضبهم إزاء الأحداث الأخيرة التي تشهدها فلسطين.

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