خمسة قتلى وجرحى بنزاع على 'حصاد حنطة' في الناصرية

2021/05/12 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بنزاع على "حصاد حنطة" في مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعاً اندلع، مساء اليوم، في قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية بسبب خلاف على حصاد حنطة".وأضاف المصدر، أن "النزاع انتهى بمقتل شخص وإصابة 4 اخرين بجروح"، لافتا إلى أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وباشرت بملاحقة الجاني مرتكب عملية الهجوم المسلح".

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