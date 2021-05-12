الصحة العراقية توضح بشأن تلقي اللقاحات خلال أيام حظر التجوال

2021/05/12 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – خاصاكدت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، الدكتورة ربى فلاح، اليوم الأربعاء، أن لقاحات كورونا يمكن تلقيها في المستشفيات والمراكز الصحية اثناء أيام حظر التجوال.وقالت فلاح في في تصريح خصت به (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة نسقت مع العمليات المشتركة للسماح بوصول الذين يمتلكون كارت التلقيح الذي يتضمن فيه اليوم والتاريخ الخاصة بموعد الجرعة، الى المراكز المخصصة لأخذ اللقاح".وأضاف ان "المواطن باستطاعته اخذ اللقاح خلال ايام الحظر وعدم ترك الموعد الى يوم اخر اي بعد انتهاء الحظر لان القوات الامنية ستسهل عملية تنقله في الشوارع". وتابعت فلاح أن "عملية الانتظام بحظر التجوال هو من مسؤولية القوات الامنية والمواطنين انفسهم فعليهم الالتزام لغرض المضي بتلقي العلاج للسيطرة على اصبات كورونا".

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