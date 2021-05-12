2021/05/12 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، الأربعاء، المباشرة باستلام بذور الرتب العليا للحنطة.وقالت الوزارة في بيان، إنه “بتوجيه من وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، رئيس المجلس الوطني للبذور، تمت المباشرة باستلام بذور الرتب العليا للحنطة”.وأضافت، أنه “من خلال سعي الوزير باستحصال استثناء لكوادر وزارة الزراعة من إجراءات الحظر الصحي بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتسهيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة تباشر بعمليات استلام محصول “الذهب الاصفر”) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة تباشر بعمليات استلام محصول “الذهب الاصفر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).