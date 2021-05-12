ذي قار: حادثتي شجار تخلف قتلى وجرحى

2021/05/12 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر امني في شرطة ذي قار، الاربعاء، بمقتل واصابة 6 اشخاص بينهم امرأة في حادثي شجار بقضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (12 أيار 2021)، ان "نزاعا دار بين طرفين بسبب عملية حصاد محصول الحنطة أدى إلى اصابة 3 أشخاص وامرأة".

واضاف المصدر، ان "شجارا اخر بمنطقة الفرهة في القضاء تسبب بوفاة رجل في العقد الثالث من عمره واصابة آخر دون ذكر الدافع التي تقف وراء الحادث".

N.A

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