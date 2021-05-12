2021/05/12 | 22:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت، الأربعاء، صدامات عنيفة بين سكان عرب ويهود في عدة مدن إسرائيلية وفقا لما أفادت به مراسلة "الحرة" ووكالة الصحافة الفرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدامات وتدمير ممتلكات في اللد ومدن إسرائيلية أخرى.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدامات وتدمير ممتلكات في اللد ومدن إسرائيلية أخرى.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).