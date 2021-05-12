الأمم المتحدة تدعو إلى مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا في العالم

2021/05/12 | 22:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة مضاعفة إنتاج لقاحات كورونا في العالم، مشيرا إلى “قدرة اللقاح الروسي “سبوتنيك V” على مواجهة الوباء” .

وكان غوتيريش قد أعلن أن المنظمة العالمية “دعت كل موظفيها للخضوع للتطعيم ضد كورونا باللقاح الروسي في الدول التي تمت فيها الموافقة عليه من قبل المنظمين الطبيين المحليين”.

وأضاف: “لقد تلقى العديد من الموظفين الأمميين لقاح “سبوتنيك V” وخاصة في روسيا.



ونريد أن تكون لدينا إمكانية لاستخدامه، لكننا نتوقع موافقة منظمة الصحة العالمية”.

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