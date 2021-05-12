شيخ جنكي يهنئ المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بعيد الفطر

2021/05/12 | 22:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي رسالة هنا فيها المسلمين في اقليم كوردستان والعراق والعالم بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجاء في برقية التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم،

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أبعث أحر التهاني من صميم قلبي إلى الإخوة والأخوات المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، مبارك العيد لعوائل الشهداء الكرام وللبيشمركة البواسل، الكوادر الصحية، قوات أمن الداخلية، قوات مكافحة الإرهاب، المعتقلين السياسيين، ذوي الإحتياجات الخصة نتيجة الحرب وجماهير شعب كوردستان كافة، آملاً أن يكون هذا العيد مبعثاً للخير والسرور لشعبنا.

من الجلي، ان المسلمين يصومون ويبتهلون الى الله، خلال شهر رمضان المليء بالخير والبركة، ويغتنمون فرصة حلول الشهر لمراجعة النفس وتطهير القلب والروح وتجديد الحياة، ويجعلون من العيد مناسبة للتسامح والصفح عن الآخر، ونحن اذ نحتفل بالعيد، وطننا يتعرض إلى هجمات داعش الإرهابي، البيت الكوردي ليس على صف واحد أو على وئام، ونواجه مشاكل وأزمات مختلفة، مواطنونا في كركوك والمناطق المستقطعة من الإقليم ينتظرون منا المزيد، الموظفون بإنتظار تعديل رواتبهم، من الواجب على الأطراف السياسية أن تجعل من العيد مناسبةً لتقبل الآخر وإبعاد التوترات والخلافات والعمل بروح وطنية، بعيدة عن التعنت السياسي وإتهام الآخر، والعمل على تحقيق وحدة الصف الوطني والسلام والوئام، في سبيل خدمة جماهير شعب كوردستان ومعالجة المشاكل والتغلب على التحديات وعبور الأزمات وتوفير الرفاهية والأمن والحياة الجديرة بالمواطنين.

نحن في رئاسة الإتحاد الوطني الكوردستاني نطمئن مواطنينا في كركوك وخانقين والمناطق المستقطعة إن سياسة وبرنامج الإتحاد الوطني هو العمل على إعادة التوازن وتخليصهم من الوضع الصعب الذي يعيشوه، ونجدد التأكيد أنه وبعد العيد، ستتضح نتائج جهودنا وخطواتنا من أجل هذا الغرض.



ندعو الباري عز وجل ان يبعد أرض وشعب كوردستان عن الصعوبات والمعوقات وان ينقذ البشرية من وباء كورونا الخبيث، وأن يتقبل صلاة وصيام ودعوات الجميع وان تقضوا ايام العيد بسلامة وأفراح وراحة.



مرة أخرى مبارك عليكم العيد بدوام الأفراح والنجاح.

PUKmedia

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