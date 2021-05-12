شيخ جنكي يهنئ المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بعيد الفطر

وجاء في برقية التهنئة:
بسم الله الرحمن الرحيم،
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أبعث أحر التهاني من صميم قلبي إلى الإخوة والأخوات المسلمين في إقليم كوردستان والعراق والعالم، مبارك العيد لعوائل الشهداء الكرام وللبيشمركة البواسل، الكوادر الصحية، قوات أمن الداخلية، قوات مكافحة الإرهاب، المعتقلين السياسيين، ذوي الإحتياجات الخصة نتيجة الحرب وجماهير شعب كوردستان كافة، آملاً أن يكون هذا العيد مبعثاً للخير والسرور لشعبنا.
من الجلي، ان المسلمين يصومون ويبتهلون الى الله، خلال شهر رمضان المليء بالخير والبركة، ويغتنمون فرصة حلول الشهر لمراجعة النفس وتطهير القلب والروح وتجديد الحياة، ويجعلون من العيد مناسبة للتسامح والصفح عن الآخر، ونحن اذ نحتفل بالعيد، وطننا يتعرض إلى هجمات داعش الإرهابي، البيت الكوردي ليس على صف واحد أو على وئام، ونواجه مشاكل وأزمات مختلفة، مواطنونا في كركوك والمناطق المستقطعة من الإقليم ينتظرون منا المزيد، الموظفون بإنتظار تعديل رواتبهم، من الواجب على الأطراف السياسية أن تجعل من العيد مناسبةً لتقبل الآخر وإبعاد التوترات والخلافات والعمل بروح وطنية، بعيدة عن التعنت السياسي وإتهام الآخر، والعمل على تحقيق وحدة الصف الوطني والسلام والوئام، في سبيل خدمة جماهير شعب كوردستان ومعالجة المشاكل والتغلب على التحديات وعبور الأزمات وتوفير الرفاهية والأمن والحياة الجديرة بالمواطنين.
نحن في رئاسة الإتحاد الوطني الكوردستاني نطمئن مواطنينا في كركوك وخانقين والمناطق المستقطعة إن سياسة وبرنامج الإتحاد الوطني هو العمل على إعادة التوازن وتخليصهم من الوضع الصعب الذي يعيشوه، ونجدد التأكيد أنه وبعد العيد، ستتضح نتائج جهودنا وخطواتنا من أجل هذا الغرض.
ندعو الباري عز وجل ان يبعد أرض وشعب كوردستان عن الصعوبات والمعوقات وان ينقذ البشرية من وباء كورونا الخبيث، وأن يتقبل صلاة وصيام ودعوات الجميع وان تقضوا ايام العيد بسلامة وأفراح وراحة.
مرة أخرى مبارك عليكم العيد بدوام الأفراح والنجاح.
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