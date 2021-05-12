2021/05/12 | 23:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان عراقي عن السفير البريطاني: تصريحاتي فسرت بشكل خاطئ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/12 | 23:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان عراقي عن السفير البريطاني: تصريحاتي فسرت بشكل خاطئ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان عراقي عن السفير البريطاني: تصريحاتي فسرت بشكل خاطئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).