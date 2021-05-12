رصاص عشوائي.. توضيح من شرطة العاصمة بشأن مقتل رجل أعمال على يد أقربائه  

2021/05/12 | 23:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت قيادة شرطة بغداد، الأربعاء، توضيحاً بشأن مقتل رجل أعمال من محافظة الديوانية في إحدى مناطق العاصمة.

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وقالت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيار 2021)، إنه "حصلت هذا اليوم جريمة قتل للمجنى عليه (عماد اسماعيل ابراهيم النداف الأسدي)، وهو رجل أعمال صاحب مشروع دواجن بمحافظة الديوانية من قبل أخوة زوجته، حيث حصلت مشاجرة في محافظة بغداد وبالتحديد في حي تونس الزراعي، تم على إثرها قيام اخوة زوجة الضحية بإطلاق النار بشكل عشوائي على دار المجنى عليه حيث كان المجنى عليه في حينها في مدخل الدار، مما أدى إلى إصابته وفرار المتهمين إلى جهة مجهولة".

وأضافت، "وتم بعد ذلك نقل المجنى عليه إلى المستشفى، وأثناء ذلك فارق الحياة، حيث جرى الكشف على محل الحادث وضبط الظروف الفارغة من قبل منتسبي الادلة الجنائية وتشكيل فريق عمل ميداني من قبل قيادة شرطة محافظة بغداد برئاسة قائد شرطة بغداد، لإلقاء القبض على الجناة".

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