2021/05/12 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل شاب وإصابة آخر نتيجة نزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شاباً قتل وإصيب آخر بجروح نتيجة نزاع عشائري بين عشيرتين تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الكيارة في مدينة الصدر".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية تدخلت والقت القبض على عدد من المتهمين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شاب وإصابة آخر بنزاع عشائري شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شاب وإصابة آخر بنزاع عشائري شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).