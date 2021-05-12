الكهرباء: زيادة ساعات القطع المبرمج لهذه المنطقة في بغداد

2021/05/12 | 23:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، زيادة ساعات القطع المبرمج للطاقة في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد بسبب أعمال الصيانة التي تبدأ منتصف الشهر الجاري وحتى 3 حزيران المقبل.

وقالت الوزارة في بيان موجه لسكان منطقة الزعفرانية تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (12 ايار 2021)، إن "أعمال صيانة ستجري في منتصف أيار ولغاية يوم 3 حزيران ستؤثر في التجهيز وساعات القطع المبرمج".

وكانت وزارة الكهرباء قد توقعت في وقت سابق، انجاز المرحلة الاولى من مشروع الربط الخليجي، في صيف 2022، بعد الاتفاق على تمويله من صناديق الائتمان الخليجية، مؤكدة شروع شركة جنرال إليكتريك بمسح مسارات خط الربط وفحص التربة وتأكيد خلوها من المخلفات الحربية.

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