الأعرجي للسفير البريطاني: تصريحاتك غير مقبولة

2021/05/12 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ان تصريحات السفير البريطاني الاخيرة غير مقبولة وادت الى امتعاض الشارع العراقي.وذكر بيان لمكتب الاعرجي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، وتطرق اللقاء، الى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير البريطاني، وتأثيرها على الشعب العراقي والكتل السياسية".قال الأعرجي للسفير البريطاني، أن "تصريحاته الأخيرة أدت الى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية، مبينا أنها تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي".من جانبه بيّن السفير البريطاني، أن "تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح"، مؤكدا "احترام السيادة العراقية".واشار الى أن "بريطانيا تثمّن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق"، معربا عن "ثقته بان الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد".من جهة اخرى، أبلغ الأعرجي السفير البريطاني، بأن "العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "ماتقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مُدان بكل المقاييس".

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