2021/05/12 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الاكتظاظ في محطات الوقود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الأربعاء، بعد ستة أيام من إغلاق خط أنابيب النفط الرئيسي في الولايات المتحدة نتيجة قرصنة إلكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بسبب نقص النفط جراء هجوم إلكتروني.. اكتظاظ شديد في محطات الوقود الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بسبب نقص النفط جراء هجوم إلكتروني.. اكتظاظ شديد في محطات الوقود الأميركية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).