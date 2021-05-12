2021/05/12 | 23:19 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تواصل الاكتظاظ في محطات الوقود على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، الأربعاء، بعد ستة أيام من إغلاق خط أنابيب النفط الرئيسي في الولايات المتحدة نتيجة قرصنة إلكترونية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بسبب نقص النفط جراء هجوم إلكتروني.. اكتظاظ شديد في محطات الوقود الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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