توضيحان من محافظ الديوانية وشرطة بغداد بشأن مقتل مستثمر الدواجن “عماد الأسدي”

2021/05/12 | 23:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدر محافظ الديوانية زهير الشعلان، وقيادة شرطة بغداد، الأربعاء، بيانين منفصلين حول حادثة مقتل مدير مشروع استثمار دواجن الديوانية “عماد الأسدي” في العاصمة.وقال الشعلان في بيان موجه إلى سكان مدينته،”نود إعلامكم بعدم صحة الأخبار التي تداولتها بعض من المواقع الإعلامية وصفحات الفيس بوك والتي تدعي ان وفاة مستثمر مشروع دواجن الديوانية عماد الأسدي […]

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