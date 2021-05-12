القدس وفلسطين في مرحلة خطيرة - ابراهيم حجازين

2021/05/12 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_حجازين كما قلنا أن قادة الكيان أقدموا على محاولة وضع اليد على المسجد الأقصى والسيطرة على حي الشيخ جراح لوضع خارطة القدس ضمن مخرجات صفقة القرن موضع التنفيذ وإعلان الانتصار النهائي، التي لا تعارضها إدارة بايدن، فالصفقة تقع في صلب السياسة الأمريكية سواء كانت الإدارة ديمقراطية أو جمهورية، وهذا توافق مع رغبات نتنياهو الشخصية ومع مخططات قادة المنظمات الاستيطانية، فاقدمت الحكومة وأجهزتها ومليشياتها الرسمية وغير ......





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