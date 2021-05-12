ميليشيات مرتبطة خارجياً وراء الاغتيالات السياسية - مصطفى محمد غريب

2021/05/12 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب عملية اغتيال الناشط المدني إيهاب الوزني حدد الموقف المبدئي الوطني من عمل الحكومة والمنظومة الأمنية ومن المشاركة في الانتخابات القادمة باعتبار أن الذهاب الى الانتخابات المزمع اجراؤها يجب أن يكون في أجواء أمنية سليمة ولتأمين حماية المواطنين من الميليشيات المرتبطة والتي تنفذ أجندة خارجية من خلال الاغتيالات السياسية لأصحاب الكلمة الحرة من الإعلاميين والمثقفين وضد الناشطين في الانتفاضة..



الاغتيال السيا ......





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