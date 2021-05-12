بعد السيستاني.. خامنئي يعلن عن اول ايام عيد الفطر

2021/05/12 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مكتب قائد الثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي، الاربعاء، أنه تمت رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الخميس 13 ایار هو اول أيام عيد الفطر.

وجاء في بيان لمكتب قائد الثورة الاسلامية تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 أيار 2021)، انه "وفقا للتقارير التي جاءت من مراكز رصد هلال شوال تبين أنه تم التمكن مساء الاربعاء 12 أيار من رؤية هلال شهر شوال المبارك وعليه تم احراز الشروط لدى آية الله خامنئي".

واضاف البيان، "وعليه فإن يوم غد الخميس 13 أيار 2021 هو أول أيام شهر شوال و عيد الفطر المبارك".

N.A

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