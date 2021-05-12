السفير البريطاني يوضح بشأن تصريحاته الاخيرة

2021/05/12 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الاربعاء، للسفير البريطاني أن تصريحاته الأخيرة أدت الى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية.

وقال الاعرجي في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (12 أيار 2021)، ان "تصريحات السفير البريطاني غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي".

في حين ذكر السفير البريطاني، ان "التصريحات فسرت بشكل غير صحيح"، مؤكدا "احترام السيادة العراقية".

وأشار الى أن "بريطانيا تثمن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق"، معربا عن "ثقته بان الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد".

من جهة اخرى، أبلغ الأعرجي السفير البريطاني، بأن "العراق يطالب المجتمع الدولي وبريطانيا، بشكل خاص، بالتدخل لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "ما تقترفه إسرائيل بحق الفلسطينيين أمر مُدان بكل المقاييس".

وكان السفير البريطاني ستيفن هيكي اعتبر في تصريحات صحافية أن البيئة الحالية غير مناسبة لاجراء الانتخابات في العراق.

N.A

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