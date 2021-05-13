فالح الفياض يروي تفاصيل الاجتماع الذي حضره ظريف في منزله ببغداد

2021/05/13 | 00:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، إن وجوده في قيادة الحشد يشكل "مصدر قلق لدى البعض".

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وأوضح الفياض في حوار أجراه معه الزميل "علاء حطاب"، وتابعه "ناس"، (12 أيار 2021)، أن "البرلمان الغى قرار العبادي بشأن الإقالات من الهيئة واعتبرها مسيّسة، والحلبوسي كرر ما فعله العبادي ونقضه بنفسه".

وعن ترشيحه في الانتخابات قال الفياض، "لم ارشح، وانهيت علاقتي بالترشيح منذ تسنمي رئاسة الهيئة".

وتحدث الفياض عن طبيعة سفره إلى سوريا مؤخراً قائلاً: "ذهبت ممثلا عن الحكومة العراقية، وتحدثنا بمجال العلاقات الأمنية مع الجانب السوري".

وتطرق الفياض إلى طبيعة الاجتماع الذي عقد في منزله بحضور عدد من القيادات السياسية العراقية ووزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، حيث أشار إلى أن "الاجتماع تم بحضور عدد من القيادات، وطلبوا مني أن تكون الاستضافة في منزلي، وكان هناك حديثا عاما عن شؤون الساعة، والاجتماع كان سياسيا بامتياز لمعرفة شؤون إيران باتجاهات متعددة وكذلك الوضع العام ورؤية القادة السياسيين في عدة أمور".

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