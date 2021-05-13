الصدر يهنئ بحلول عيد الفطر

2021/05/13 | 00:12 - المصدر: بغداد اليوم

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هنأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، في ليلة عيد الفطر، المؤمنين والمؤمنات وخصوصا الشعب الفلسطيني، متمنياً لهم "النصر والامان".وكتب الصدر في تغريدة على تويتر "في ليلة عيد الفطر المبارك نرفع اسمى ايات التبريك لمقام مولانا صاحب العصر والزمان ولمراجعنا العظام ولجميع المؤمنين والمؤمنات في جميع اصقاع العالم واخص بالذكر الشعب الفلسطيني المجاهد سائلا العي القدير ان يمن عليهم بالنصر والامان".



وتابع: "ولشعبنا العراقي بالاخوة والسلام واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين".





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